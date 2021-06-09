لينكدإن تعزز استثماراتها بتكنولوجيا الاجتماعات الافتراضية بـ50 مليون دولار

جدة - نرمين السيد - أعلنت شركة (لينكدإن)، وهى واحدة من أكبر الشبكات المهنية على مستوى العالم، عن شراء أسهم فى موقع (هوبن) لتنظيم الاجتماعات الافتراضية بقيمة تقارب 50 مليون دولار، وذلك على خلفية سياسية شركة مايكروسوفت "الشركة الأم للينكدإن"، التى تراهن عن استمرار الأعمال وعقد الاجتماعات الافتراضية عبر شبكة الإنترنت حتى بعد عودة العمل من المكاتب بجميع دول العالم.





وقال نائب الرئيس التنفيذى لشركة (لينكدإن) سكوت روبرتس - فى بيان اليوم الأربعاء، إن الاجتماعات الافتراضية ستستمر معنا لفترة ما.. والشركة تعلم جيدا أن عملاءها يستخدمون العديد من المنصات، ونحن نرغب فى أن نوفر لعملائنا إمكانية سهلة لعقد كل الفعاليات والاجتماعات الخاصة بهم من خلال موقع لينكدإن".

ومن جهته، قال الرئيس التنفيذى لشركة (هوبن) جونى بوفرهات إن الشركات سوف تتعاون معا بطرق عدة لتساهم فى تقديم خدمات واسعة للمستخدمين من كلتا الشركتين، مشيرا إلى أن مزيد من التفاصيل سوف يتم الإعلان عنها قريبا.

يذكر أن (مايكروسوفت) كانت قد استحوذت على شركة (لينكدإن) فى عام 2016 فى صفقة بلغت قيمتها 27 مليار دولار، فيما يأتى هذه الاستثمار متماشيا مع سياسة (مايكروسوفت) الحالية التى تراهن على أن أسلوب الأعمال والاجتماعات التقليدى لن يعود لسابق عهده قبل جائحة فيروس كورونا المستجد خلال الفترة القريبة المقبلة.

وكان الرئيس التنفيذى لـ(مايكروسوفت) ساتيا نادالا قد أعلن، مؤخرا، عن أن مخططات الشركة للاستثمار خلال الفترة القادمة سوف تعتمد على تبنى ما أسماه بـ"سياسة العمل الهجين"، وهى الحضور الفعلى بالإضافة إلى الاجتماعات الافتراضية والعمل من المنزل.