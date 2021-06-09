لينكدإن تعزز استثماراتها بتكنولوجيا الاجتماعات الافتراضية بـ50 مليون دولار

وقال نائب الرئيس التنفيذى لشركة (لينكدإن) سكوت روبرتس - فى بيان اليوم الأربعاء، إن الاجتماعات الافتراضية ستستمر معنا لفترة ما.. والشركة تعلم جيدا أن عملاءها يستخدمون العديد من المنصات، ونحن نرغب فى أن نوفر لعملائنا إمكانية سهلة لعقد كل الفعاليات والاجتماعات الخاصة بهم من خلال موقع لينكدإن".
ومن جهته، قال الرئيس التنفيذى لشركة (هوبن) جونى بوفرهات إن الشركات سوف تتعاون معا بطرق عدة لتساهم فى تقديم خدمات واسعة للمستخدمين من كلتا الشركتين، مشيرا إلى أن مزيد من التفاصيل سوف يتم الإعلان عنها قريبا.
يذكر أن (مايكروسوفت) كانت قد استحوذت على شركة (لينكدإن) فى عام 2016 فى صفقة بلغت قيمتها 27 مليار دولار، فيما يأتى هذه الاستثمار متماشيا مع سياسة (مايكروسوفت) الحالية التى تراهن على أن أسلوب الأعمال والاجتماعات التقليدى لن يعود لسابق عهده قبل جائحة فيروس كورونا المستجد خلال الفترة القريبة المقبلة.
وكان الرئيس التنفيذى لـ(مايكروسوفت) ساتيا نادالا قد أعلن، مؤخرا، عن أن مخططات الشركة للاستثمار خلال الفترة القادمة سوف تعتمد على تبنى ما أسماه بـ"سياسة العمل الهجين"، وهى الحضور الفعلى بالإضافة إلى الاجتماعات الافتراضية والعمل من المنزل.
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