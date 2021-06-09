بايدن يلغى أمر تنفيذى لترامب بحظر «TikTok»

جدة - نرمين السيد - وكانت إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، حاولت منع المستخدمين الجدد من تنزيل التطبيقات وحظر المعاملات التقنية الأخرى التى قال كل من TikTok وWeChat المملوكتين للصين إنها ستحظر بشكل فعال استخدام التطبيقات فى الولايات المتحدة، وقد منعت المحاكم تلك الأوامر التى لم تدخل حيز التنفيذ.

وقال مسؤول فى البيت الأبيض، بحسب "روسيا اليوم"، إن مجلس الأمن القومى الأمريكى يجرى مراجعة منفصلة لتطبيق "تيك توك".