شركة فاستلى تكشف سبب انقطاع الإنترنت بالعالم وتعطل مواقع إلكترونية كبرى

جدة - نرمين السيد - وتسبب هذا "الخلل البرمجى" فى تعطل مواقع كبرى بينها الإخبارية مثل الجارديان ونيويورك تايمز ومواقع للحكومة البريطانية والبيت الأبيض وأمازون.
وبحسب "فرانس 24"، قالت شركة فاستلى الأمريكية التى تقف وراء انقطاع خدمة الإنترنت على مستوى واسع عبر العالم الثلاثاء، إن ذلك كان نتيجة خلل فى برمجياتها حدث عندما غير أحد عملائها إعداداته.
و"فاستلى" هى شركة غير معروفة كثيرا لكنها استراتيجية، تقدم لرؤساء المواقع الإلكترونية مساعدة فى نشر محتوياتهم على الصعيد العالمى، عبر استضافة مواقع مشابهة للموقع الأصلى فى كافة أنحاء العالم.
وسجلت شركة "فاستلى" التى تتخذ من سان فرانسيسكو مقرا لها فى 2020 حجم أعمال بلغ 291 مليون دولار.
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