إخضاع 28 فيلا لفحص كورونا فى الهند إثر نفوق لبؤة بسبب الفيروس

جدة - نرمين السيد - وبحسب قناة "يورو نيوز" كانت اللبؤة البالغة تسع سنوات، وهى من جنس حيوانى مهدد، نفقت مطلع يونيو فى حديقة أرينغار أنا الحيوانية فى تشيناى (مدراس سابقا) بولاية تاميل نادو جنوب الهند، وفق الصحافة المحلية.

وهذه المرة الأولى التى يُعلَن فيها عن موت حيوان فى الهند بسبب كوفيد-19، وقد أظهرت فحوص أجريت على اللبؤة وثمانية أسود أخرى، اثنان منها فى وضع مقلق، أنها تحمل الفيروس، بحسب ما ذكرت صحيفة "ذى نيو إنديان إكسبرس" فى تشيناى الأسبوع الماضى، وقال حارس غابات فى متنزه مودومالاى الوطنى فى جنوب تاميل نادو لوكالة فرانس برس الأربعاء "بعد ثبوت إصابة الأسود فى حديقة حيوانات فاندالور (متنزه أريغنار أنا الحيوانى) بكوفيد-19، طُلب منا إجراء فحوص على الفيلة كتدبير احترازى".

وستُحلل العينات المسحوبة من 28 فيلا (بينها اثنان من صغار الأفيال)، فى المعهد الهندى للبحث البيطرى فى ولاية أوتار براديش شمال الهند. ومن المتوقع صدور النتائج فى خلال أسبوع.

وأوضح حارس الغابات أن "الحيوانات لم تكن تظهر أى عارض، كان ذلك تدبيرا احترازيا"، كذلك خضع 21 نمرا فى حديقة حيوانات بهاغوان بيرسا بولاية جارخاند شرق الهند لفحوص كورونا الأسبوع الفائت إثر نفوق نمر فى سن العاشرة بعد ارتفاع كبير فى حرارة جسمه، وفق الصحافة المحلية.