جدة - نرمين السيد - وأشارت تسريبات إلى أن الهاتف يحمل اسم "Passport" غضافة إلى إلى جانب أسماء رمزية أخرى يُعتقد أنها Pixel 6 و Pixel 5a 5G وPixel Fold المرتقبة.
ومن المتوقع أن تكون شاشة هاتف Passport، بقياس 7.6 إنشات يمكن طيها إلى الداخل، ولكن لا تتوفر معلومات عما غذا كانت الشاشة ستكون مصمة بواسطة "جوجل" أم لا
وكان قد ظهر تسريب فى شهر أغسطس الماضى يوضح أن الشركة كانت تخطط لإصدار أول هاتف Pixel قابل للطى فى أواخر عام 2021.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قابل لـ الطى .. جوجل تستعد لإطلاق هاتفها الجديد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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