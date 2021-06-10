قابل لـ الطى .. جوجل تستعد لإطلاق هاتفها الجديد

جدة - نرمين السيد - وأشارت تسريبات إلى أن الهاتف يحمل اسم "Passport" غضافة إلى إلى جانب أسماء رمزية أخرى يُعتقد أنها Pixel 6 و Pixel 5a 5G وPixel Fold المرتقبة.

ومن المتوقع أن تكون شاشة هاتف Passport، بقياس 7.6 إنشات يمكن طيها إلى الداخل، ولكن لا تتوفر معلومات عما غذا كانت الشاشة ستكون مصمة بواسطة "جوجل" أم لا

وكان قد ظهر تسريب فى شهر أغسطس الماضى يوضح أن الشركة كانت تخطط لإصدار أول هاتف Pixel قابل للطى فى أواخر عام 2021.