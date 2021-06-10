صور- أحدث تصميمات للبناطيل فى فصل الصيف.. أغربها بنطلون بريش

جدة - نرمين السيد - وتلجأ الفتيات إلى البنطلونات الخفيفة ليس فى المنزل فقط بل أماكن العمل أو التنزه مع الأصدقاء أو فى المصيف.

وهناك بعض التصميمات، التى تتصدر فى صيف 2021، وفقا لموقع "cosmopolitan" منها:

-البنطلون المشجر:

يعد من أحدث البنطلونات خلال فصل الصيف، ويتميز بتصميمه القصير المنقوش ذات الخامة الخفيفة.

-البنطلون المخطط بخصر عالى:

يتميز السروال بأنه مصمم من قماش مخطط، كما أنه طويل وبخصرعالى، ومترهل عند الساقين.

-البنطلون الواسع:

يتم تصميمه فى شكل كلاسيكى من القماش البليسيه، و الذى يأتى بألوان كثيرة، ولكن تفضل بعض الفتيات اللون الأبيض فى الصيف لسهولة توافقه مع الألوان الأخرى.

-بنطلون بالريش:

ومن أحدث تصميمات السروايل الصيفية، سروال مصمم من قماش أزرق بمطبوعات زهرية، ومصمم بريش بنهاية السروال.

-بنطلون بنقشة استوائية وساق واسعة:

ويمنح ذلك البنطلون الشعور بالراحة والخفية لمرتديته، والذى يأتى بأرجل واسعة ونقشات زهرية جذابة.