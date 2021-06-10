بإمكانيات عالية وسعر رخيص.. سامسونج تستعد لطرح هاتف جديد

جدة - نرمين السيد - وأفادت التقارير أن هاتف سامسونج "a21s" يأتى يتصميم يتشابه مع الإصدار السابق A21، حيث تبلغ مساحة شاشته 6.5 بوصة من نوع Super AMOLED، وبدقة 1600×720 بيكسل.
ويتوفر بالهاتف الجديد ذاكرة وصول عشوائى رام سعة 3 أو 4 أو 6 جيجابايت، إلى جانب ذاكرة تخزين داخلية قابلة للتوسعة فهى بسعة 32 أو 64 جيجابايت، وفقا لموقع "gsmarena".
ويزود الهاتف بكاميرا رباعية، حيث تأتى الرئيسية منها بدقة 48 ميجابكسل، والثانية بدقة 8 ميجابكيسل للتصوير الفائق العرض، والثالثة بدقة 2 ميجابيكسل، والرابعة بالدقة ذاتها، وإحداهما لتصوير العمق، والأخرى لتصوير الأجسام القريبة، ويحتوى الجزء الخلفى للجهاز مستشعر لبصمة الأصبع.
وتبلغ سعة بطارية هاتف سامسونج الجديد 5000 ميللى أمبير فى الساعة، وتدعم تقنية الشحن السريع، كما يصل سعر الهاتف حوالى 2700 جنيه.
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