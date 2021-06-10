صور- أجمل أزياء هندية لـ أنوشكا شارما

جدة - نرمين السيد - وانضمت أنوشكا إلى عالم الفن أيضا منذ أن كان عمرها 19 عاما حيث بدأت فى بوليوود، وقدمت العديد من الأعمال المختلفة.

ترشحت أنوشكا لجائزة أفضل ممثلة في العديد من مهرجانات الجوائز، بعد سنتين وأخيرا فازت بجائزة أفضل ممثلة مساعدة عن فيلمها الثاني مع شاروخان والخامس مع شركة ياش راج جاب تاك هاي جان 2012 وتلقى آداؤها إعجاب النقاد.

بدأت مهنة عرض الأزياء فى أسبوع الموضة "لكمى" كعارضة أزياء فى عرض ويندل رودركس وأختيرت لكى تكون عارضة أزياء رودركس النهائى فى ربيع صيف 2007، ومنذ ذلك الحين قامت بعمل الكثير من الإعلانات العالمية والظهور على أغلفة المجلات.