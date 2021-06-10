مبادرة جديدة من فيسبوك لمعالجة تردد الأشخاص فى الحصول على لقاحات كورونا

جدة - نرمين السيد - وبموجب المبادرة تلتزم كل من منصة فيسبوك وإحدى الشركات بتوفير مبلغ 20 مليون دولار للمبادرة الجديدة التي تمتد لعدة سنوات.

وتشارك فى المبادرة عدة جهات منها: منظمة الصحة العالمية، والبنك الدولى، وتحالف Bay Area Global Health Alliance، ومؤسسة مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكية CDC، ومبادرة MIT للاقتصاد الرقمى، ومعهد سابين.

وأطلق على المبادرة الجديدة اسم "التحالف من أجل النهوض بالصحة عبر الإنترنت.

وقالت الشركة: "إن المبادرة الجديدة تهدف إلى تعزيز فهم الجمهور لكيفية الاستفادة من وسائل التواصل الاجتماعى لتحسين صحة المجتمعات فى جميع أنحاء العالم".