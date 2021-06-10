جدة - نرمين السيد - وبموجب المبادرة تلتزم كل من منصة فيسبوك وإحدى الشركات بتوفير مبلغ 20 مليون دولار للمبادرة الجديدة التي تمتد لعدة سنوات.
وتشارك فى المبادرة عدة جهات منها: منظمة الصحة العالمية، والبنك الدولى، وتحالف Bay Area Global Health Alliance، ومؤسسة مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكية CDC، ومبادرة MIT للاقتصاد الرقمى، ومعهد سابين.
وأطلق على المبادرة الجديدة اسم "التحالف من أجل النهوض بالصحة عبر الإنترنت.
وقالت الشركة: "إن المبادرة الجديدة تهدف إلى تعزيز فهم الجمهور لكيفية الاستفادة من وسائل التواصل الاجتماعى لتحسين صحة المجتمعات فى جميع أنحاء العالم".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مبادرة جديدة من فيسبوك لمعالجة تردد الأشخاص فى الحصول على لقاحات كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.