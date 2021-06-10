فيديو- بعد غزو الولايات المتحدة.. فتاة تنتج شوكولاتة بحشرة السيكادا

جدة - نرمين السيد - وتتواجد حشرة السيكادا أو ما تسمى بـ "الزير" فى عدد من الولايات نتج عنها الكثير من الحوادث، حيث تمتد من إلينوى إلى الغرب وجورجيا جنوبا ونيويورك إلى الشمال الشرقى.

وقامت شابة أمريكية تدعى سارة دواير، وتملك متجر لتصنيع وبيع الشوكولاتة، بالاستفادة من حشرة السيكادا لإتناج منتج جديد من الشوكولاتة بطعم الحشرات، وفقا لما جاء فى "رويترز".

واستغلت سارة تلك الحشرات وقامت بطلائها بالشوكولاتة وتغليفها وبيعها، والتى نال مذاقها إعجاب الذبائن وتزايدت الطلبات عليه.

وشبهت سارة مذاق السيكادا بالشوكولاتة بالمكسرات المقرمشة، وقالت: "ندما تجمع بين الشوكولاتة والقرفة والحشرات، فإن ذلك يمنحك حقا إحساس العطلة عندما تتجول في مدينة كبيرة وتقوم بتحميص المكسرات على الرصيف".

ولاستخدامها فى تصنيع الشوكولاتة، تجرى خطوات عدة منها جمع عدد من السيكادا الموجودة فى الأشجار، وتوضع فى كيس ورقى وتدخل الفريز، لأن درجة الحرارة الباردة تجعلها تنام قبل أن تموت، ثم غليها وتنظيفها ووضعها فى مقلاة، وبعد مرحلة القلى تُرش الحشرات بالقرفة أو التوابل التى تجعلها جاهزة للتغطية بالشوكولاتة.

وتتوقع سارة انتشار ذلك النوع من الشوكولاتات خلال السنوات القادمة، لمد المتناولين بالروتين.