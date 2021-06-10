وصفته بالغريب.. ناسا تكشف عن وجود كوكب جديد

جدة - نرمين السيد - ويشغل الكوكب الجديد اهتمام باحثين تابعين لناسا، وجامعة نيومكسيكو، فهو يعد كوكب خارج المجموعة الشمسية بحجم كوكب نبتون، ويدور حول نجم قزم معروف باسم القزم الأحمر.

وأشار العلماء أن درجة حرارة الكوكب، تقترب إلى حد كبير من درجة حرارة الأرض، بسبب ضعف قوة نجم القزم الأحمر الذى يدور حوله الكوكب، وفقا لما جاء فى "سبوتنيك"، والذى ينهى دورته حول نجمه كل 24 يوما، حيث أنه أقرب بثمانى مرات إلى نجمه من المسافة بين الأرض والشمس.

واكتشف العلماء أن الغلاف الجوى للكوكب حوالى 140 درجة فهرنهايت، ما يعنى أن الكوكب TOI-1231b أحد أروع الكواكب الخارجية الصغيرة التى يمكن دراسة غلافها الجوى حتى الآن، ورجح العلماء وجود سحب فى غلافه الجوى، ما يعنى احتمال وجود ماء على سطح الكوكب.