الآن.. موعد حدوث ظاهرة الكسوف الحلقى

جدة - نرمين السيد - وتحدث ظاهرة الكسوف الحلقى عندما يقع القمر فى مداره البيضاوى بين الأرض والشمس والتى تستمر لمدة 5 ساعات، وفقا لما جاء فى "سكاى نيوز".

ويمكن رؤية الكسوف الحلقى من كندا وجرينلاند والمحيط المتجمد الشمالى وسيبيريا، فى حين يكون الكسوف الحلقى جزئيا فى المملكة المتحدة وأيرلندا، حيث يحجب القمر ما يصل إلى 38% من قرص الشمس، ولكن لا يمكن رؤيته فى المنطقة العربية كاملة.

وبدأ مسار الكسوف الحلقى من كندا شمال منطقة البحيرات العظمى، ويعبر شمال شرق كندا إلى المحيط المتجمد الشمالى، ويمر فوق القطب الشمالى، ثم ينتهى فى شمال شرق سيبيريا، سيرى المراقبون فى هذه المواقع ما يصل إلى 3 دقائق و51 ثانية.

والفرق بين الكسوف الكلى والحلقى، هو عندما يكون القمر في موقع قريب إلى الأرض ويحدث تطابق بين القمر والشمس فإن الكسوف في هذه الحالة يكون كلي يحجب قرص الشمس بالكامل، أما فى حالة كان القمر فى موقع يبعد عن الأرض فى مداره البيضاوى، فإنه فى هذه الحالة يكون الكسوف حلقى، حيث تتكون هالة حمراء حول قرص القمر.