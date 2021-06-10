جدة - نرمين السيد - وتحدث ظاهرة الكسوف الحلقى عندما يقع القمر فى مداره البيضاوى بين الأرض والشمس والتى تستمر لمدة 5 ساعات، وفقا لما جاء فى "سكاى نيوز".
ويمكن رؤية الكسوف الحلقى من كندا وجرينلاند والمحيط المتجمد الشمالى وسيبيريا، فى حين يكون الكسوف الحلقى جزئيا فى المملكة المتحدة وأيرلندا، حيث يحجب القمر ما يصل إلى 38% من قرص الشمس، ولكن لا يمكن رؤيته فى المنطقة العربية كاملة.
وبدأ مسار الكسوف الحلقى من كندا شمال منطقة البحيرات العظمى، ويعبر شمال شرق كندا إلى المحيط المتجمد الشمالى، ويمر فوق القطب الشمالى، ثم ينتهى فى شمال شرق سيبيريا، سيرى المراقبون فى هذه المواقع ما يصل إلى 3 دقائق و51 ثانية.
والفرق بين الكسوف الكلى والحلقى، هو عندما يكون القمر في موقع قريب إلى الأرض ويحدث تطابق بين القمر والشمس فإن الكسوف في هذه الحالة يكون كلي يحجب قرص الشمس بالكامل، أما فى حالة كان القمر فى موقع يبعد عن الأرض فى مداره البيضاوى، فإنه فى هذه الحالة يكون الكسوف حلقى، حيث تتكون هالة حمراء حول قرص القمر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الآن.. موعد حدوث ظاهرة الكسوف الحلقى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.