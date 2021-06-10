قلق بين أهالى قرية أبو كيلة بكفر الشيخ بسبب تمساح

جدة - نرمين السيد - أكد شريف هيكل رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، بمحافظة كفر الشيخ، حقيقة ما تردد حول وجود تمساح بترعة مارة بقرية أبو كيلة بذات المركز، مشيرا إلى أن عمليات البحث لم تسفر عن وجود أى آثار له.





وفى تصريحات صحفية، أشار هيكل إلى أنه يرجح أن يكون أحد الأشخاص الذى ادعى وجود تمساح، شاهد أحد الأسماك الكبيرة "قرموط"، ما جعله يعتقد أنه تمساح. ولفت رئيس مدينة سيدى سالم إلى صعوبة وصول تمساح إلى ترع كفر الشيخ، التى تقع فى نهاية شبكة الترع والمصارف على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أنه رغم ذلك إلا أن عمليات البحث ستستمر حتى يطمئن الأهالى تماما. يذكر أن عدد من أهالى قرية أبو كيلة، التابعة لمركز سيدى سالم، قدموا شكوى تشير إلى رصدهم كائن يشبه التمساح بالترعة المارة بمنتصف القرية، وعلى الفور توجه رجال الوحدة المحلية وتم تمشيط الترعة، وضفافها أكثر من مرة ولم يتم العثور على أى أثر لوجود التمساح.

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