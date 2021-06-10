جدة - نرمين السيد - وذكر موقع "ذا فيرج" التقنى أنه من المقرر إطلاق الميزة الجديدة فى وقت لاحق من العام الجارى، والتى ستسمح للمستخدمين بتجربة الألعاب على خدمة إكس كلاود السحابية قبل تحميلها على أجهزتهم.
ونقل الموقع عن رئيس وحدة الألعاب السحابية فى مايكروسوفت، كريم شودرى، قوله إنه فى وقت لاحق من العام الجارى ستتيح شركة مايكروسوفت ميزة تجربة الألعاب عبر الخدمات السحابية إلى تطبيق "إكس بوكس" على أجهزة الكمبيوتر المكتبية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مايكروسوفت تخطط للسماح لمستخدمى إكس بوكس بتجربة الألعاب قبل تحميلها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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