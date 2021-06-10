مايكروسوفت تخطط للسماح لمستخدمى إكس بوكس بتجربة الألعاب قبل تحميلها

جدة - نرمين السيد - وذكر موقع "ذا فيرج" التقنى أنه من المقرر إطلاق الميزة الجديدة فى وقت لاحق من العام الجارى، والتى ستسمح للمستخدمين بتجربة الألعاب على خدمة إكس كلاود السحابية قبل تحميلها على أجهزتهم.

ونقل الموقع عن رئيس وحدة الألعاب السحابية فى مايكروسوفت، كريم شودرى، قوله إنه فى وقت لاحق من العام الجارى ستتيح شركة مايكروسوفت ميزة تجربة الألعاب عبر الخدمات السحابية إلى تطبيق "إكس بوكس" على أجهزة الكمبيوتر المكتبية.