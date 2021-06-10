وتوجد الكاميرا المزودة فى الجزء الأمامى من شاشة الساعة بشكل أساسى لإجراء مكالمات الفيديو، بينما يمكن استخدام كاميرا بدقة 1080 بكسل ذات تركيز تلقائى فى الخلف لالتقاط لقطات عند فصلها عن إطار الفولاذ المقاوم للصدأ على المعصم.
وأوضح موقع "ذا فيرج" التقنى أن الساعة الذكية المطورة من فيسبوك من الممكن ربطها مستقبلا بنظارات الواقع المُعزز التى تعمل على تصميمها الشركة العملاقة لوسائل التواصل الاجتماعى.
وأشار الموقع إلى أن الساعة ستكون مزودة بكاميرات تتكامل مع تطبيقات فيسبوك مثل شبكة إنستجرام المرتكزة على الصور.
وكانت فيسبوك أعلنت عزمها على إطلاق نظارات متصلة بالهواتف الذكية هذه السنة فى إطار تحالف مع شركة البصريات العملاقة "إيسيلور لوكسوتيكا".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيسبوك يخطط للإعلان عن ساعة ذكية مزودة بكاميرات تطرح العام المقبل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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