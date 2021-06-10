فيسبوك يخطط للإعلان عن ساعة ذكية مزودة بكاميرات تطرح العام المقبل

جدة - نرمين السيد - تخطط منصة فيسبوك، عملاق منصات التواصل الاجتماعى، لأن يشهد عام 2022 الإعلان عن ابتكار ساعة ذكية مزودة بكاميرات، وسيحتوى على شاشة بها كاميرتان يمكن فصلهما عن المعصم لالتقاط الصور ومقاطع الفيديو.





وتوجد الكاميرا المزودة فى الجزء الأمامى من شاشة الساعة بشكل أساسى لإجراء مكالمات الفيديو، بينما يمكن استخدام كاميرا بدقة 1080 بكسل ذات تركيز تلقائى فى الخلف لالتقاط لقطات عند فصلها عن إطار الفولاذ المقاوم للصدأ على المعصم.

وأوضح موقع "ذا فيرج" التقنى أن الساعة الذكية المطورة من فيسبوك من الممكن ربطها مستقبلا بنظارات الواقع المُعزز التى تعمل على تصميمها الشركة العملاقة لوسائل التواصل الاجتماعى.

وأشار الموقع إلى أن الساعة ستكون مزودة بكاميرات تتكامل مع تطبيقات فيسبوك مثل شبكة إنستجرام المرتكزة على الصور.

وكانت فيسبوك أعلنت عزمها على إطلاق نظارات متصلة بالهواتف الذكية هذه السنة فى إطار تحالف مع شركة البصريات العملاقة "إيسيلور لوكسوتيكا".