تابع خلال حلقة اليوم الخميس من برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع على قناة "dmc"، أنه يجب عمل شيئين مع أى شيخ، الأول سؤالهم "جبت الكلام ده منين"، والسؤال الثانى "هل فى رأى تانى"؟! مشيرًا إلى أن بعض الشيوخ يرفضون الجدال ويردون على الأسئلة بجملة "قولًا واحدًا".
شدد الجندى فى سياق آخر على أنه لا توجد نقابة للمأذونين ولا نقيب لأن المأذون موثق تابع لوزارة العدل ولا يشترط أن يكون فقيهًا، ولهذا لا يجب التعامل مع المأذون كجهة إفتاء أو مصدر للفتوى.
حذر من أن عدد قضايا الطلاق فى مصر تتخطى الربع مليون قضية، وهى متنوعة ما بين سكن أو حضانة أو تعليم أو رؤية، وهى لا علاقة لها بقضايا الخلع، مشيرًا إلى أن هناك أكذوبة تدعى الطلاق الشفوى وهى خدعة يروج لها البعض.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خالد الجندى: لا تسمعوا فتاوى من الشيوخ إلا بمناقشتهم فى الدليل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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