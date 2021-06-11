- 1/3
- 2/3
- 3/3
جدة - نرمين السيد - استطاعت فى فترة قصيرة ان تثبت نفسها بين أقرانها، وفى عام 2007 صنفتها مجلة فوربس كواحدة من أكثر عارضات الأزياء شهرة وثراء فى العالم حيث أنها كسبت 1.5 مليون دولار خلال 12 شهراً.
ولدت جيسيكا فى مدينة كينكاردين، أونتاريو فى كندا ونشأت فى بيئة متدينة وكانت تطمح أن تصبح طبيبة أسنان قبل الاتجاه لعرض الأزياء.
فازت جيسيكا عام 2002 فى مسابقة the Los Angeles Model Look contest، كما ظهرت على غلاف مجلة UK بالنسختين الألمانية والتركية ومجلة فوغ.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صور- جيسيكا ستام.. أشهر عارضات أزياء كندا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.