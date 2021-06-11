صور- جيسيكا ستام.. أشهر عارضات أزياء كندا

جدة - نرمين السيد - استطاعت فى فترة قصيرة ان تثبت نفسها بين أقرانها، وفى عام 2007 صنفتها مجلة فوربس كواحدة من أكثر عارضات الأزياء شهرة وثراء فى العالم حيث أنها كسبت 1.5 مليون دولار خلال 12 شهراً.

ولدت جيسيكا فى مدينة كينكاردين، أونتاريو فى كندا ونشأت فى بيئة متدينة وكانت تطمح أن تصبح طبيبة أسنان قبل الاتجاه لعرض الأزياء.

فازت جيسيكا عام 2002 فى مسابقة the Los Angeles Model Look contest، كما ظهرت على غلاف مجلة UK بالنسختين الألمانية والتركية ومجلة فوغ.