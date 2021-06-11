فيسبوك تخطط لـ إنتاج ساعة ذكية جديدة .. اعرف مواصفاتها

جدة - نرمين السيد - وأفادت توقعات بأن الساعة ستأتى بكاميراتين يمكن استخدامهما بكشل من فصل عن المعصم لالتقاط الصور ومقاطع الفيديو.

وتستخدم الكاميرا الموجودة فى الجزء الأمامى من شاشة الساعة، بشكل أساسى لإجراء مكالمات الفيديو، فيما خصصت "فيسبوك" الكاميرا الخلفية والتى دقتها 1080 بكسل، لتصوير لقطات عند فصلها عن إطار الفولاذ المقاوم للصدأ على المعصم.

وتستغل فيسبوك شركات أخرى لإنشاء ملحقات لربط محور الكاميرا بأشياء مثل حقائب الظهر، سعيا لتشجيع كل من سيقتنى الساعة على استخدامها بطرق تشبه طرق استخدام الهواتف الذكية حاليا.

وتعد هذه الساعة جزءًا من خطة مارك زوكربيرج مؤسس الشركة، لإنتاج المزيد من الأجهزة الاستهلاكية رغبة فى تخطى "آبل" و"جوجل" اللتين تحجمان إلى حد كبير، قدرة "فيسبوك" على الوصول إلى مزيد من المستخدمين.