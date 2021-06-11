وكالة الفضاء الروسية: لا نعارض التعاون مع ناسا بشرط رفع العقوبات الأمريكية

جدة - نرمين السيد - قال مدير الوكالة الفضائية الروسية (روسكوسموس)، دميترى روجوزين، إن الوكالة لا تعارض التعاون مع وكالة "ناسا" الأمريكية بشرط رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على روسكوسموس.





وأضاف روجوزين - حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم الجمعة -: "لسنا ضد التعاون، لكن السبيل الوحيد لذلك هو رفع العقوبات الأمريكية عن الشركات التابعة لروسكوسموس". وكان روجوزين قد أعلن - فى وقت سابق - أن العقوبات التى فرضتها الولايات المتحدة على شركات (روسكوسموس) تخلق عقبات إضافية ومضايقات فى التعاون بين روسيا والولايات المتحدة فى مجال الفضاء، ولاسيما فى إطار برنامج محطة الفضاء الدولية.

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