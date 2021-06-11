جوجل تبدأ تصنيع هاتفها القابل للطى

جدة - نرمين السيد - وبدأت شركة سامسونج بتصنيع شاشات OLED مرنة قد تستخدم فى هواتف قابلة للطى ستنتجها جوجل وvivo وXiaomi، حسب روسيا اليوم.

ومن المقرر أن تكون الشاشات المخصصة لجوجل بمقاس 7.6 بوصة، أما شاشات هواتف Xiaomi فستكون بمقاس 8 بوصات للداخلية، و6.5 للشاشة الخارجية.

وتشير التوقعات إلى أن الشاشات المذكورة ستكون جاهزة بحلول أكتوبر 2011، ويفترض إطلاق الهواتف التى ستزود بها نهاية السنة.

وسيحمل هاتف جوجل القابل للطى اسم "Pixel Fold" كما سيجهز بمعالج Qualcomm Snapdragon 888 الحديث ثمانى النوى القادر على التعامل مع شبكات 5g.

أما ذواكر الهاتف العشوائية، ستكون بمساحة 12 جيجابايت، إضافة إلى ذواكر تخزين داخلية 256 جيجابايت، وسيضم الهاتف أيضًا ماسح لبصمات الأصابع سيكون مثبتا على الواجهة الخلفية أو على إحدى حواف هيكله الجانبية، إضافة لاحتوائه على منفذين لشرائح الاتصال الخلوى.