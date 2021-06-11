Oppo تستعد لطرح أحدث هواتف 2021

جدة - نرمين السيد - وسيتم تشغيل Oppo A16 الجديد بواسطة معالج من نوع Helio G35، من إنتاج ميديا تك مقترنا بذاكرة وصول عشوائى رام بسعة 3 جيجابايت، وذاكرة داخلية 64 و128 جيجابايت، قابلة للتوسيع عبر بطاقات ذاكرة خارجية.

وسيأتى الهاتف مزودًا ببطارية بقوة 5.000 مللى أمبير فى الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 10 وات.

ويملك Oppo A16، أنوية Cortex-A53 يصل ترددها إلى 2.3 جيجاهرتز، وحصلت أنوية الجهاز على 177 درجة فى اختبارات الأداء الفردية وعلى 950 درجة فى اختبارات الأداء العام.

وسيعمل هاتف أوبو Oppo A16، بواجهة المستخدم ColorOS 11.1، المستندة على نظام التشغيل أندرويد 11، ومن المتوقع أن ينطلق الهاتف على نطاق واسع فى جميع أنحاء آسيا، ولكنه سيصل إلى الهند كأول سوق له.

أما الشاشة فمن المتوقع أن تأتى بقياس 6.5 بوصة، إلى جانب كاميرا خلفية ثلاثية العدسة الرئيسية بدقة 48 ميجابيكسل، متصل بمستشعرين بدقة 5 و 2 ميجابيكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية للتصوير السيلفى بدقة 8 ميجابيكسل.