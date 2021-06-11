أمريكى يسطو على مصرف بعد خروجه من السجن بيوم واحد

جدة - نرمين السيد - وبحسب فوكس نيوز، فإن الرجل سرق أحد المصارف، فى مدينة نيويورك، عند الساعة العاشرة والنصف صباحا بالتوقيت المحلى.
وقالت مصادر فى الشرطة، إن الرجل يدعى تشى نغو، وجهت له تهم السطو من الدرجة الثالثة وحيازة أسلحة ممنوعة وأدوات لتنفيذ سرقة.
ووافق القاضى، هيرب موسيس، من مكتب المدعى العام فى منطقة مانهاتن يوم الأربعاء الماضى، على طلب المدعى العام بالإفراج على نغو، ووضعه تحت المراقبة.
ولكن بحلول ظهر يوم الخميس، حاول نغو سرقة فرع آخر للبنك فى الجادة الخامسة قرب شارع "وست 44"، زاعما أنه سرق 100 دولار فقط.
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