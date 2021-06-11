تغريم تليجرام فى روسيا بـ10 ملايين روبل

جدة - نرمين السيد - وقال ناطق باسم المكتب الصحفى للمحكمة -حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم الجمعة-: إن المحكمة اتخذت قرارا بتغريم مسنجر "تليجرام" بموجب الجزء الثانى من مادة (13.41) فى القانون الروسى للجنح الإدارية، غرامة قدرها 10 ملايين روبل (نحو 140000 دولار)؛ بسبب رفضه حذف معلومات محظورة فى روسيا.
يذكر أن وسائل الإعلام الروسية، قد أفادت -فى وقت سابق- بأن محكمة "تاجانسكى" فى موسكو فرضت على شركة "تويتر" غرامة قدرها 3.2 مليون روبل بسبب عدم حذفها معلومات محظورة فى روسيا، وذلك بناء على بروتوكولات قدمتها لجنة الرقابة الروسية "روس كوم نادزور".
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