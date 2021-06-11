صور.. القبض على التمساح «أسامة الخطير» قاتل العشرات فى أوغندا

جدة - نرمين السيد - وأطلق سكان البلدة على التمساح الذى يبلغ عمره 75 عاما، اسم أسامة، لربط هجماته الدموية بزعيم تنظيم القاعدة السابق، أسامة بن لادن.

ويعتقد سكان البلدة أن نشاط التمساح تنامى بشكل كبير خلال الفترة الواقعة بين عامى 1991 و2005، حيث قضى على عشر سكان القرية.

ونقلت صحيفة "ذا صن" البريطانية عن أحد الناجين من هجوم التمساح أسامة، قوله إن الأخير هاجم قاربا للصيد كان يستقله برفقة شقيقه، وقام بقلبه، وخطف أخيه لأعماق البحيرة التى كانوا يبحرون على سطحها.