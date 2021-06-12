جدة - نرمين السيد - وتشير مجلة Gondwana Research، إلى أن الباحثين استنتجوا، أن هذا الحلزون يعود لنوع غير معروف، وأطلقوا عليه اسم Cretatortulosa gignens.
وعلاوة على هذا لم يتحجر الحلزون فقط كما يحصل عادة، بل والجسم الرخو الذى بداخله أيضا، ما يجعله مثيرا للاهتمام.
ويطلق العلماء مصطلح "شوائب" على كل ما يمكن وجوده فى الكهرمان.
ودرس الخبراء قطعة الكهرمان باستخدام التصوير المقطعى بالكمبيوتر الدقيق وأجهزة تصوير فائقة الدقة، كشفت وجود الجسم الرخو بداخل الحلزون ومعه خمسة حلزونات حديثة الولادة.
وحصل الباحثون من عثورهم على هذا الحلزون، على معلومات مهمة عن بنية ونمط حياة القواقع التى عاشت على الأرض قبل 99 مليون عام.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر علماء الحفريات يعثرون على قطعة كهرمان عمرها 900 مليون عام وبداخلها حلزون على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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