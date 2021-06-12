علماء الحفريات يعثرون على قطعة كهرمان عمرها 900 مليون عام وبداخلها حلزون

جدة - نرمين السيد - وتشير مجلة Gondwana Research، إلى أن الباحثين استنتجوا، أن هذا الحلزون يعود لنوع غير معروف، وأطلقوا عليه اسم Cretatortulosa gignens.

وعلاوة على هذا لم يتحجر الحلزون فقط كما يحصل عادة، بل والجسم الرخو الذى بداخله أيضا، ما يجعله مثيرا للاهتمام.

ويطلق العلماء مصطلح "شوائب" على كل ما يمكن وجوده فى الكهرمان.

ودرس الخبراء قطعة الكهرمان باستخدام التصوير المقطعى بالكمبيوتر الدقيق وأجهزة تصوير فائقة الدقة، كشفت وجود الجسم الرخو بداخل الحلزون ومعه خمسة حلزونات حديثة الولادة.

وحصل الباحثون من عثورهم على هذا الحلزون، على معلومات مهمة عن بنية ونمط حياة القواقع التى عاشت على الأرض قبل 99 مليون عام.