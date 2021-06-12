كوكتيل حليب بالكحول والمخدرات .. الجد المسطول يقتل حفيده الرضيع!

جدة - نرمين السيد - الجد العراقى تخلص من حفيده الرضيع عن طريق خلط المخدرات والكحول فى حليب ثم إعطاؤه له فى "ببرونة"!

ومن جانبها، ألقت الشرطة العراقية القبض على الجد المتهم، حسبما ذكرت وسائل الإعلام المحلية، حيث اعترف الجد بالجريمة، وأكد أنه وضع المخدرات والكحول فى زجاجة حليب طفله الصغير عندما كانت والدته نائمة.

وقال الجد المتهم للمحققين بأنه ارتكب الجريمة دون وعى، لأنه كان تحت تأثير الكحول والمخدرات، وقد أعادت الشرطة العراقية الجد المدمن على المخدرات إلى الحجز مرة أخرى على ذمة المحاكمة.