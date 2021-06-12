تونى غارن.. إطلالات مميزة لـ أشهر عارضات أزياء ألمانيا

جدة - نرمين السيد - وولدت تونى فى السابع من يوليو 1992، واشتهرت فى عالم عروض الأزياء تحديدا بعد توقيع عقد حصرى مع كالفن كلاين فى عام 2008، وظهورها على مدرج عرض فيكتوريا سيكريت 2011 وحتى 2013.

نشأت فى هامبورج، بألمانيا، وكان فى مجال مصفاة للنفط، بينما كانت أمها سيدة أعمال، وانتقلت إلى أثينا وهى فى العاشرة من عمرها.

تتحدث غارن الإنجليزية بطلاقة بحكم نشأتها فى إنجلترا، واللغة الألمانية لجذورها، كما يمكنها أيضًا التحدث بالفرنسية، وتحرص دائمًا على مشاركة جمهورها عبر إنستجرام، أحدث إطلالتها وسفرياتها.