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جدة - نرمين السيد - وولدت تونى فى السابع من يوليو 1992، واشتهرت فى عالم عروض الأزياء تحديدا بعد توقيع عقد حصرى مع كالفن كلاين فى عام 2008، وظهورها على مدرج عرض فيكتوريا سيكريت 2011 وحتى 2013.
نشأت فى هامبورج، بألمانيا، وكان فى مجال مصفاة للنفط، بينما كانت أمها سيدة أعمال، وانتقلت إلى أثينا وهى فى العاشرة من عمرها.
تتحدث غارن الإنجليزية بطلاقة بحكم نشأتها فى إنجلترا، واللغة الألمانية لجذورها، كما يمكنها أيضًا التحدث بالفرنسية، وتحرص دائمًا على مشاركة جمهورها عبر إنستجرام، أحدث إطلالتها وسفرياتها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تونى غارن.. إطلالات مميزة لـ أشهر عارضات أزياء ألمانيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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