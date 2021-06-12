مجموعة عمالقة التكنولوجيا تضطر إلى إجراء إصلاحات موسعة لمكافحة الاحتكار

جدة - نرمين السيد - ذكرت شبكة "سى إن بى سى" الأمريكية أن عمالقة التكنولوجيا (أمازون وآبل وفيس بوك وجوجل)، مضطرة إلى إجراءات إصلاح الممارسات التجارية فى إطار مجموعة موسعة من إصلاحات مكافحة الاحتكار التى أدخلتها مجموعة من أعضاء مجلس النواب من الحزبين الجمهورى والديمقراطى.





وأضافت الشبكة الأمريكية، أن حزمة الإصلاحات ستجعل من الصعب على المنصات المهيمنة إكمال عمليات الدمج، وتمنعها كذلك من امتلاك خطوط أعمال تُظهر تضاربًا واضحًا فى المصالح. وتمثل تلك الحزمة المكونة من خمسة مشاريع قوانين أشمل جهد لإصلاح قوانين مكافحة الاحتكار منذ قرن من الزمان.

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