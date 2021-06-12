سيدة أربعينية تستعد لاستقبال طفلها الـ 15

جدة - نرمين السيد - وحسب موقع صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن السيدة كارين، وزوجها ديون ديريكو البالغ من العمر 49 عاما، يحبان الأطفال بصورة كبيرة، ويخططون دائمًا لإنجاب المزيد.
واستقبلا توأمهما الأول دالاس ودينفر (10 أعوام)، ثم التوأم الخماسى دينيكو وداريز وديونى ودايسيان ودايتن (ثمانية أعوام)، ورزقا بعدها بالتوأم الثلاثى دييز وديور وكارتر (ثلاثة أعوام)، لكن كارتر فارق الحياة بعد ساعات من ولادته.
وفى عام 2019، رزقت كارين وديون بحمل آخر، لينجبا التوأم الثلاثى داوسين ودى آرين ودايفر، ليصل إجمالى أطفالهما إلى 14.
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