لبحث التعاون العلمى.. وفد من الجامعة اليابانية يزور هيئة مترو الأنفاق

جدة - نرمين السيد - ضم الوفد: الدكتور محمد شرف، الأستاذ بقسم هندسة الإلكترونيات والاتصالات، والدكتور سمير أحمد الصغير، الأستاذ المساعد بقسم هندسة علوم الحاسب، ومدير إدارة تكنولوجيا المعلومات بالجامعة، ونهى عفيفى، مدير مركز التكنولوجيا الابتكارية ودعم الصناعة. وجرى خلال اللقاء بحث سبل التعاون بين الجامعة المصرية اليابانية وهيئة المترو فى مجال إعادة هيكلة شبكة المعلومات والهندسة العكسية للتصنيع المحلى للوحات الإلكترونية لتشغيل أنظمة المترو.

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