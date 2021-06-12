قبل طرحه.. سعر ومواصفات هاتف Nokia C20 Plus

جدة - نرمين السيد - وبحسب موقع "gsmarena" التقنى، جاء هاتف نوكيا Nokia C20 Plus، بمعالج Unisoc SC9863A بمعمارية 28 نانومتر، مقترنا بذاكرة وصول عشوائى رام بسعة 3 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية تبلغ سعتها 32 جيجابايت، كما يمكنك الحصول على فتحة مخصصة لبطاقة الذاكرة الخارجية microSD، مما يسمح بتوسيع التخزين حتى 256 جيجابايت.

وتميز الهاتف بهيكل مصنوع من البولى كربونات بتصميم مموج ثلاثى الأبعاد، ذو تصميم قوى، بالإضافة إلى شاشة من نوع IPS LCD، بقياس 6.5 بوصة، وبجودة عرض +HD، تبلغ دقتها 1600×720 بكسل.

وحول الجزء الخلفى، جاء هاتف Nokia C20 Plus، بإعداد كاميرا دائرى يحتوى على كاميرا خلفية مزدوجة العدسة، منها كاميرا رئيسية بدقة 8 ميجابكسل لتصوير العمق، وكاميرا ثانية بدقة 2 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية تبلغ دقتها 5 ميجابكسل، تأتى داخل نوتش على شكل قطرة ماء أعلى منتصف الشاشة.

وزودت نوكيا هاتفها ببطارية تبلغ قوتها 4.950 مللى أمبير فى الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 10 وات، ولا يحتوى الهاتف على قارئ بصمات الأصابع، ولكنه يدعم تقنية إلغاء القفل ببصمة الوجه Face Unlock لإلغاء القفل البيومترى.

يحتوى الجهاز أيضًا على منفذ لسماعة الرأس بقياس 3.5 مللميتر، ومنفذ شحن من نوع microUSB، كما يعمل بنظام التشغيل أندرويد 11.

ويتوفر هاتف نوكيا Nokia C20 Plus، باللونين الأسود والأزرق، مقابل سعر 110 دولارات، ومن المقرر أن يكون الهاتف متاحا للبيع فى الأسواق الصينية بدءا من 16 يونيو الجارى.