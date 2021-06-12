هيئة كبار العلماء تؤيد قرار السعودية بشأن تنظيم الحج هذا العام

جدة - نرمين السيد - أيدت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء السعودية، قرار وزارة الحج والعمرة بقصر حج هذا العام 1442هـ، على المواطنين والمقيمين داخل المملكة بإجمالى 60 ألف حاج، نظرًا لاستمرار تطورات جائحة فيروس كورونا وظهور تحورات جديدة له فى العالم.





وقالت الهيئة، وفقا لوكالة الأنباء السعودية، اليوم السبت: "إن النصوص الشرعية والمقاصد والقواعد الكلية تدل على وجوب المحافظة على الأنفس، وأن ذلك من المقاصد الشرعية الإسلامية". وأكدت أنه نظرًا إلى ما قرره أهل الاختصاص من أن التجمعات تعد السبب الرئيسى فى انتقال العدوى، يعد قرارًا موفقًا ومسؤولاً حفاظًا على الأنفس البشرية، وقيامًا بواجب المسؤولية تجاه فريضة الحج، وتجاه المسجد الحرام والمشاعر المقدسة.

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