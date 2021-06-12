شؤون المسجد الحرام تعلن استعدادها التام لاستقبال الحجاج

جدة - نرمين السيد - أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى، اليوم السبت، استعدادها التام لاستقبال حجاج هذا العام، وفق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والبرتوكولات الصحية، التى تضمن سلامة البلاد والعباد.





وأشاد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس - وفقا لوكالة الأنباء السعودية - بقرار قصر حج هذا العام 1442هـ، على المواطنين والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية، وتحديد عدد الحجاج بإجمالى 60 ألف حاج، نظرًا لاستمرار تطورات جائحة كورونا، وظهور تحورات جديدة له حول العالم. وبين السديس أن ذلك لضمان تأدية مناسك الحج وتيسيرها وفق نموذجٍ أمثل، فى ظل المستجدات المتسارعة المصاحبة لذلك الوباء، ومدى تقدم دول العالم فى تحصين مواطنيها والمقيمين فيها، وعدد الإصابات فيها، مع استصحاب التحذيرات من خطورة ازدياد تفشى العدوى والإصابة فى التجمعات البشرية، الصادرة من منظمة الصحة العالمية، ومن الجهات المعنية فى المملكة وفى عدد من الدول.

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