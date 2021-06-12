غواص ينجو من الموت بأعجوبة بعدما ابتلعه حوت

جدة - نرمين السيد - وحسب سبوتنيك، ابتلع الحوت الغواص البالغ من العمر 6 عقود، وهو يعوم على عمق 14 مترًا، حيث شعر فجأة بنتوء هائل يقترب منه، ومن بعدها أصبح كل شىء قاتماً.

وقال مايكل باكارد، إنه اعتقد فى بداية الأمر أن سمكة قرش ابتلعته، لكن بسبب عدم وجود جروح، أو الإحساس بها، أدرك تمامًا أنه فى فك الحوت.

وأضاف باكارد: "اعتقدت أننى سأموت، فى تلك اللحظة فكرت فى أبنائى وزوجتى، اعتقد أننى مكثت فى فم الحوت لمدة 30 إلى 40 ثانية".

ومع ذلك لم يستسلم الغواص، وقرر المقاومة، وبدأ بالقيام بحركات تزعج الحوت، فما كان منه إلا أن لفظه.

ونتيجة للحادث، تم إدخال باكارد إلى المستشفى مصابًا بأضرار جسيمة فى الأنسجة الرخوة، لكن الأطباء لم يعثروا على كسور.