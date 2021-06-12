وأوضحت الصحيفة اليوم السبت، أن الهيئة تقبل التزامات قانونية من جوجل تضمن عدم استخدام بدائل مقترحة لتتبع ملفات تعريف الارتباط ، وهى مجموعة من التقنيات التى يسميها محرك البحث Privacy Sandbox ، بطريقة من شأنها الإضرار بالمنافسة.
وأشارت الصحيفة إلى أنه يُعتقد أنها المرة الأولى التى يشارك فيها منظم المنافسة فى مثل هذه المرحلة المبكرة فى إنشاء تقنية جديدة.
وأدى ظهور عمالقة التكنولوجيا مثل جوجل إلى ظهور تحديات جديدة لسلطات المنافسة فى جميع أنحاء العالم تتطلب نهجًا جديدًا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هيئة بريطانية تتعاون مع جوجل لمنع تتبع مستخدمى كروم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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