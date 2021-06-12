هيئة بريطانية تتعاون مع جوجل لمنع تتبع مستخدمى كروم

جدة - نرمين السيد - ذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية، أن هيئة المنافسة والأسواق فى المملكة المتحدة ستضطلع بدور نشط فى تطوير خطط جوجل، عملاق محركات البحث، لمنع مواقع الويب من تتبع مستخدمى متصفح كروم.





وأوضحت الصحيفة اليوم السبت، أن الهيئة تقبل التزامات قانونية من جوجل تضمن عدم استخدام بدائل مقترحة لتتبع ملفات تعريف الارتباط ، وهى مجموعة من التقنيات التى يسميها محرك البحث Privacy Sandbox ، بطريقة من شأنها الإضرار بالمنافسة.

وأشارت الصحيفة إلى أنه يُعتقد أنها المرة الأولى التى يشارك فيها منظم المنافسة فى مثل هذه المرحلة المبكرة فى إنشاء تقنية جديدة.

وأدى ظهور عمالقة التكنولوجيا مثل جوجل إلى ظهور تحديات جديدة لسلطات المنافسة فى جميع أنحاء العالم تتطلب نهجًا جديدًا.