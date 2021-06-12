مزاد علنى على تذكرة رحلة إلى الفضاء مع جيف بيزوس

جدة - نرمين السيد - كشفت "رويترز"، عن ثمن تذكرة رحلة إلى الفضاء مع رجل الأعمال والملياردير الأمريكى جيف بيزوس، مؤكدة أنه لتكون سعيد الحظ بهذه الرحلة فعليك فقط أن تسرع ومعك أكثر من أربعة ملايين دولار، حيث ستقيم شركة بلو أوريجين مزادًا علنيًا فى ختام عملية استمرت شهرًا للمزايدة على مقعد فى رحلة إلى الفضاء تنطلق، الشهر المقبل، مع بيزوس، مؤسس الشركة والمدير التنفيذى لـ«أمازون دوت كوم».





وبحسب "الشرق الأوسط"، لن تُكشف على الفور هوية الفائز، الذى يُفترض أن يكون فاحش الثراء، ومن هواة ارتياد الفضاء، لكن إطلاق "بلو أوريجين" للمركبة "نيو شيبرد" من غرب تكساس يوم 20 يوليو، سيكون لحظة فارقة فى وقت تتقدم فيه شركات أمريكية نحو عصر جديد من السفر التجارى الخاص إلى الفضاء. ويسابق بيزوس، وهو أغنى رجل فى العالم، ومتحمس دائم لارتياد الفضاء، الزمن كى يتقدم على المليارديرين ريتشارد برانسون وإيلون ماسك فى ارتياد الفضاء، ويكون الأول من الثلاثة الذى يسافر خارج الغلاف الجوى للأرض. ومع إغلاق عملية المزايدة المستمرة منذ شهر يوم الخميس، بما يتيح إقامة المزاد العلنى، قالت «بلو أوريجين» إن الرقم الفائز تخطى أربعة ملايين دولار بعد مشاركة أكثر من ستة آلاف شخص من 143 دولة على الأقل، ومن المقرر أن يبدأ المزاد المفتوح فى وقت متأخر (السبت)، ويستمر لبضع دقائق.

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