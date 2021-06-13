فيديو- ملكة بريطانيا تصر على قطع كعكة باستخدام سيف ضخم

جدة - نرمين السيد - ويبين الفيديو المتداول إصرار الملكة إليزابيث "95 عاما" على استخدام سيف احتفالى لتقطيع كعكة، خلال حفل ملكى فى كورنوال، أمس الجمعة، وهو ما أثار الابتسامة والضحك من جانب المتواجدين حولها، حسبما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وتسلمت ملكة بريطانيا السيف من قبل اللورد الملازم فى كورنوال، إدوارد بوليثو، لقطع كعكة كبيرة احتفالا بمبادرة الغداء الكبير فى مشروع إيدن.

وعلى الرغم من أن أحد مساعدى الملكة أخبرها أن السكين التقليدى متاح للاستخدام، أجابت الملكة: "أعلم أنه يوجد، وهذا أكثر غرابة".

وكان متواجدا بجوار ملكة بريطانيا، زوجة حفيدها "دوقة كامبريدج"، كيت ميدلتون، و"دوقة كورنوال" كاميلا باركر، زوجة ابنها ولى العهد البريطانى الأمير تشارلز، التى ساعدتها فى تقطيع الجزء الأخير من الكعكة.

يشار إلى أن ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، استضافت حفل استقبال فى الهواء الطلق فى مشروع إيدن، حيث انضم إليها قادة دول "مجموعة السبع"، ونجلها الأمير تشارلز وزوجته كاميلا، ودوق ودوقة كامبريدج، الأمير وليام وكيت ميدلتون.

ومشروع إيدن هو عبارة عن مؤسسة تعليمية خيرية ووجهة بيئية فى كورنوال.

من ناحية أخرى، حضرت الملكة إليزابيث، اليوم السبت، مراسم عسكرية مصغرة فى قلعة وندسور لإحياء عيد ميلادها الرسمى، وهو الأول لها منذ وفاة زوجها الأمير فيليب قبل شهرين.

وتابعت الملكة برفقة ابن عمها الأمير إدوارد، "Trooping the Colour"، وهو احتفال أقيم منذ أكثر من 260 عاما.

وتوفى فيليب، زوج إليزابيث لأكثر من 70 عاما، فى شهر أبريل الماضى.