هاشتاج «صباحك سعادة مع يونس» يشعل تويتر

جدة - نرمين السيد - وأعلن الإعلامى أحمد يونس، احتلاله التريند الأول عبر حسابه الشخصى على "تويتر"، وغرّد قائلا:"#صباحك_سعاده_مع_يونس الترند الأول فى مصر على تويتر حالا، صباحكم خير وسعادة يا أحلى صبحاوية".

وقدمت حلقة اليوم الأحد من برنامج "صباحك ومطرحك" المذاع على الراديو 9090، مجموعة من الأغانى المختلفة بالإضافة إلى أبرز الأخبار الواقعة مساء أمس وصباح اليوم، وغيرها من الفقرات المشوقة للمستمعين.

برنامج "صباحك ومطرحك" يقدمه الإعلامى أحمد يونس، ويذاع على الراديو 9090 يوميًا من الأحد للخميس، من الساعة السابعة وحتى الساعة التاسعة صباحا.