صور- حقيبة اللؤلؤ تتصدر موضة صيف 2021

جدة - نرمين السيد - وتتناسب حقيبة اللؤلؤ مع فساتين السهرة وملابس الكاجوال والإطلالات الشاطئية بمختلف الأوقات.

واختلفت أشكال تلك الحقائب، منها التصميمات الكلاسيكية المصنوعة كاملة من اللؤلؤ، والمصنوعة من الجلد المرصع باللؤلؤ حتى تناسب أذواق الفتيات المختلفة.

ويمكن ارتداء قميص أو تيشيرت باللون الأبيض أو بلون آخر مع بنطلون جينز وتنورة ميدى وحذاء رياضى، وتنسيق الحقيبة اللؤلؤ مع تلك الإطلالة.

ويفضل البعض اختيار موديل حقيبة اليد اللؤلؤ ذات التصميم الكلاسيكى البسيط أو تجربة ارتداء التصميم العصرى الكروس بشكل مميز وغير تقليدى مع الملابس الكاجوال فى الخروجات الصباحية.

ومع قدوم الصيف وذهاب الكثير إلى الشواطئ للاستمتاع بالأجواء يمكن اختيار الحقيبة القش أو الخوص المرصعة باللؤلؤ مع الفساتين ذات الدرجات الزاهية.