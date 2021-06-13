صور- أزياء صيفية للمكسيكية ألتاير جربو

جدة - نرمين السيد - ولدت عارضة الأزياء ألتاير جربو فى 7 أغسطس 1986 فى مدينة مكسيكو، ولمع اسمها فى ذلك المجال لإطلالاتها الأنيقة الجذابة. ولم تكتفى بموهبتها فى مجال الأزياء والموضة فقط بل شاركت فى التمثيل، ومن أبرز أعمالها مسلسل ماريانيلا وخطيئتى فى سنة 2011. وتحرص المكسيكية على مشاركة متابعيها عبر "إنستجرام"، وتنشر صورها فى مختلف الأوقات سواء والمناسبات، وتنال إطلالاتها إعجاب المتابعين لجمال ملامحها وبساطة أزيائها.

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