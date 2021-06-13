مايكروسوفت تحذر مستخدمى ويندوز 10

جدة - نرمين السيد - ونصحت الشركة مستخدمى ويندوز 10 على التحديث، حيث قامت مايكروسوفت بإصدار "Patch Tuesday" لنظام التشغيل ويندوز 10 لشهر يونيو للكشف عن الثغرات الأمنية الخطيرة، والتى يستخدمها الهاكرز لاختراق أجهزة الكمبيوتر.

وحذر الباحث الأمني كيفن برين، مدير أبحاث الأمن السيبرانى في شركة Immersive Labs، من الثغرات التى تشكل تهديدا للمستخدمين، بعد السماح للهاكرز بالوصول إلى النظام، وفقا لمجلة "فوربس الأمريكية".

ونصحت المستخدم بالانتقال إلى قائمة ابدأ ثم الإعدادات ثم التحديث والأمان وفى نافذة Windows Update ، يجب التأكد من تنزيل التحديث أم لا، و إذا لم يكن كذلك فيجب النقر فوق التحقق من وجود تحديثات.