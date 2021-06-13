رجل يطلب الزواج من حبيبته مستعينا بالسماء

جدة - نرمين السيد - وقرر رجل لم يتم الكشف عن هويته، أن يفاجئ حبيبته ويتقدم لطلب زواجها بطريقة جديدة غير معتادة.
ولجأ ذلك الرجل الذى يعيش فى لوس أنجلوس إلى كتابة "تتزوجينى؟" فى السماء، وأنفق 17000 دولار، حتى يفاجأها بشكل غير تقليدى، وفقا لصحيفة "ديلى البريطانية".
ثم كتب رسالة أخرى "أحبك أكثر من أى شىء"، وعندما أجابتها الفتاة بموافقتها، كتب على الهواء أيضًا إجابتها: قالت نعم، "أحبك أكثر من أى شىء آخر" ، "متحمس لقضاء حياتى معك"، و"حتى يفرقنا الموت"، ثم ظهرت كل منها بدورها فى الهواء فوق لوس أنجلوس.
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