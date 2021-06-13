واتساب يجرى تغييرا فى قائمة الدردشة على هواتف أندرويد

جدة - نرمين السيد - ووفقا لـموقع "وابيتاإنفو"، فقد قام "واتساب" بإدخال تغييرات تصميم معينة على الإصدار التجريبى من "أندرويد"، والتى تتعلق بقائمة الدردشة على التطبيق.

وبحسب "سبوتنيك"، سيقوم "واتساب"، بإزالة فواصل الأسطر بين خلايا الدردشة فى قائمة الدردشة الخاصة به، وهى الصفحة الأولى التى تظهر على تطبيقات المستخدمين، وتعرض أحدث محادثاتهم مع جهات الاتصال والمجموعات.

ويؤكد تقرير "وابيتاإنفو" أن هذا ليس إصلاحا تصميميا لتطبيق "واتساب"، وإنما "تغييرا صغيرا" فى واجهة المستخدم لتطبيق المراسلة الشهير، وذلك نظرا لأن التغيير الوحيد الذى سيتم إجراؤه هو إزالة الخطوط الفاصلة من تطبيق المراسلة.

وأعلن الموقع أنه تم تمكين التحديث بالفعل فى الإصدار التجريبى من "أندرويد"، ومن المتوقع طرحه للمستخدمين قريبا.

وكانت تقارير ذكرت أخيرا أن "واتساب" يختبر ميزة جديدة على هواتف "أندرويد" تدعى "اتصالات فلاش"، والذى يتيح للمستخدمين تسجيل الدخول إلى التطبيق سريعا، من خلال تلقيهم اتصالات سريعة للتحقق من هويتهم.

وتعمل ميزة "اتصالات فلاش" باتصال التطبيق برقم هاتف المستخدم ثم إنهاء المكالمة تلقائيا.

وتعد الميزة اختيارية، ويجب على المستخدم أن يمنح "واتساب" إجراء الاتصال السريع به.