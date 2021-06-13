فيديو- 30 ثانية فى بطن الحوت.. نجاة غطاس أمريكى من موت محقق

جدة - نرمين السيد - نجا مايكل باركاد، وهو غطاس وصائد جراد بحر عمره 56 عاما، من موت محقق، بعد سقوطه من سواحل ولاية ماساتشوستس الأمريكية، وعاش أطول 30 ثانية فى حياته، قبل أن ينجو من موت محقق.





بعد سقوط باركاد، تحول كل شيء حوله فجأة إلى ظلام، وفوجئ أنه داخل فم حوت ضخم، وأصبح فريسة وعلى بعد ثوان من الموت المحقق. ومن حسن حظ باركاد، فإن الحوت لم يأكله وأخرجه من فمه بعد 30 ثانية، وخرج من الحادث بدون أى إصابات خطيرة، وعاد إلى منزله سالما.

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