الروبوت الذكى.. عنصر جديد لخدمة المعتمرين والحجاج فى السعودية

جدة - نرمين السيد - أطلق عبد الرحمن السديس الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى فى السعودية، اليوم الأحد، خدمة جديدة لتوزيع زجاجات ماء زمزم على المعتمرين والحجاج دون تلامس بواسطة "الروبوت الذكى".





وبحسب "يورو نيوز"، أشاد السديس بالتقنية الجديدة التى تأتى للمساعدة على الحد من انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد. ونقل الموقع الرسمى لرئاسة شؤون المسجدين عن السديس قوله إن التقنية الحديثة باتت تسخر لخدمة البشرية، خصوصا فى ظل تفشى جائحة كورونا، والتى ستحافظ بإذن الله على سلامة قاصدى الحرمين الشريفين. ويأتى الكشف عن الروبوت الذكى لنقل ماء زمزم وسط استعدادات السعودية لموسم الحج الشهر المقبل. وكانت المملكة قد أعلنت أن مناسك حج هذا العام ستقتصر على 60 ألفا من سكان المملكة الملقّحين ضد فيروس كورونا.

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