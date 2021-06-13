نجم عملاق أكبر 25 مرة من الشمس يزين ليالى الصيف

جدة - نرمين السيد - وأشار المهندس ماجد ابو زاهرة رئيس الجمعية الفلكية بجدة، فى بيان أصدره اليوم، الى أن هذا النجم أكبر 25 مرة من الشمس، وعمره حوالى سبعة مليارات سنة وهو ورابع ألمع نجم فى سماء الليل يظهر باللون البرتقالى المصفر بشكل واضح عند النظر إليه بالعين المجردة باتجاه الأفق الشرقى بداية الليل.
وأوضح أن نجم "السماك الرامح" هو نجم أحمر عملاق، مما يعنى أنه يتضخم ويقترب من نهاية حياته، لافتا إلى أنه فى النصف الشمالى من الكرة الأرضية فإن نجم الشعرى اليمانية يكون أكثر إشراقًا منه، ولكن نظرًا لأن الشعرى اليمانية لن يكون مرئيا حتى الشتاء، فإن السماك الرامح سيسطر على سماء الليل.
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