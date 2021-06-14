فرنسا.. بيع بطاقات ألعاب بوكيمون بأسعار تصل إلى 10 آلاف يورو

جدة - نرمين السيد - وقال فلوريان بورغيه، وهو خبير بالروايات الكوميدية، بحسب "فرانس 24"، إن أكثر البطاقات طلبا هى تلك التى ظهرت منذ بداية إطلاق بطاقات لعبة "بوكيمون" فى فرنسا.
وأضاف: "لدينا ندرة فى بعض البطاقات لأنه عندما اشترى الناس حزمة من البطاقات عند بداية إطلاق اللعبة، كانت هناك بطاقات شائعة ومكررة، وبطاقات نادرة، وهذه البطاقات النادرة، كانت بالفعل نادرة جدا فى ذلك الوقت والآن هى الأكثر طلبا".
وقال بورغيه: "بين بطاقة تالفة وبطاقة بحالة جيدة جداً، يمكن مضاعفة السعر بعشرة أو عشرين أو بثلاثين بالمئة حسب مدى اهتمام المعجبين بهذه البطاقة.
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