حديقة حيوان بفلوريدا فى أمريكا تعلن ولادة أنثى وحيد قرن

جدة - نرمين السيد - وقد ولدت صغيرة وحيد القرن لأنثى يطلق عليها "ألاكي"، وتبلغ من العمر عشرين عاما، لتنضم لأسرة وحيد القرن فى الحديقة، ولتكون ثامن وحيد قرن يولد فى تامبا، فى إطار خطة لمساعدة الفصيل المهدد بخطر الانقراض على التكاثر.

ولم يطلق على الأنثى الرضيعة اسم بعد، لكن الأم وصغيرتها تبدوان بصحة جيدة. وقالت حديقة الحيوان فى بيان نشرته على صفحتها على موقع فيسبوك: "صغيرة وحيد القرن تبدو قوية وفى صحة جيدة".

وتزاوجت ألاكى مع أونغافا الذكر الوحيد البالغ فى حديقة حيوان تامبا. وقال مسؤولو الحديقة إن الوليدة سوف تنضم لقطيع وحيد القرن خلال الأسابيع المقبلة.

وسيتمكن زوار الحديقة من مشاهدة الصغيرة خلال معرض من المزمع افتتاحه قريبا.

وتقول حديقة الحيوان إن عدد حيوانات وحيد القرن الأبيض تراجعت بشدة أوائل القرن العشرين إلى ما بين خمسين ومائتى حيوان، لكن جهود الحفظ أدت إلى زيادة أعداده إلى 20400 فى إفريقيا.