فيديو .. كائن فضائى يثير رعب رواد مواقع التواصل فى الهند

جدة - نرمين السيد - أثار مقطع فيديو لكائن غريب يمشى على طريق سريع فى منطقة هازاريباد فى جهارخاند بالهند، ليلا، عاصفة قوية ضجة مواقع التواصل الاجتماعى، تم تداول المقطع الذى تبلغ مدته 30 ثانية على نطاق واسع مع وجود أقاويل بأنه إما "كائن فضائى" أو "شبح".





وأشار بعض الأشخاص إلى وكالات الفضاء ISRO و NASA فى تعليقاتهم، للإبلاغ عن رصد جسم غامض فى الفيديو، وشاركت المنتجة التليفزيونية "إكتا كابور" الفيديو على حسابها فى إنستجرام قائلة إنه "مخيف". وقال أحد المستخدمين خلال تغريدة على الفيديو: "هذا الفيديو من #hazaribagh #Jharkhand يدعى أن المخلوق الظاهر فى هذا الفيديو الذى تم تداوله على نطاق واسع حول العالم هو فضائى أو شبح، كما أنه لا يوجد دليل على أن الفيديو مزيف أو خاطئ فهو حقيقى إلى حد كبير".

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