أحمد يونس يتصدر تويتر

جدة - نرمين السيد - وعلق الإعلامى أحمد يونس على تصدره تويتر: "ومع بداية حلقتنا #وانا فطريقى بدرى مع يونس التريند الأول فى مصر على تويتر.. صحصح واسمع صباحك ومطرحك حالا على الراديو 9090".

وتفاعل المغردون مع الهاشتاج، معلقين: "يونس اختيار الصباحى الوحيد"، "ملك الراديو"، "المود عظيم ومستمتع وأنا شغال فى المكتب".

وقدمت حلقة اليوم الإثنين من برنامج "صباحك ومطرحك" المذاع على الراديو 9090، مجموعة من الأغانى المختلفة بالإضافة إلى أبرز الأخبار الواقعة مساء أمس وصباح اليوم، وغيرها من الفقرات المشوقة للمستمعين.

برنامج "صباحك ومطرحك" يقدمه الإعلامى أحمد يونس، ويذاع على الراديو 9090 يوميًا من الأحد للخميس، من الساعة السابعة وحتى الساعة التاسعة صباحا.